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Общество
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Экономика
Доходы бюджета Архангельской области составят 67 млрд рублей в 2018 году
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    Доходы бюджета Архангельской области составят 67 млрд рублей в 2018 году

    21:53  13 Ноября 2017
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    Доходы бюджета Архангельской области составят 67 млрд рублей в 2018 году

    Архангельск, 13 ноября. Доходы бюджета Архангельской области составят 67 млрд рублей в 2018 году. Объем расходной части бюджета региона — 68,9 млрд рублей.

    Проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года стал темой обсуждения на парламентских слушаниях в Архангельском областном Собрании депутатов.

    «Основными доходными источниками бюджета являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций», — сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

    В ходе слушаний были озвучены рекомендации и предложения, которые возможно смогут внести в ходе подготовки второго чтения бюджета. Первое чтение проекта бюджета Архангельской области на 2018 года и плановый период до 2020 года пройдет 15 ноября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #бюджет #архангельская область
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