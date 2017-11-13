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Жителя Архангельской области будут судить за убийство кошки
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    Жителя Архангельской области будут судить за убийство кошки

    14:30  13 Ноября 2017
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    Жителя Архангельской области будут судить за убийство кошки

    Архангельск, 13 ноября. Житель Котласа Архангельской области предстанет перед судом за убийство кошки. Мужчине предъявлено обвинение по статье «жестокое обращение с животным».

    Мужчина взял у своей знакомой кошку, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвесил животное. Злоумышленник сделал петлю из электрического провода, надел на шею кошке, и, когда животное находилось в подвешенном состоянии, мужчина несколько раз ударил ее ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. От полученных ранений кошка погибла.

    Сообщается, что мужчина действовал из хулиганских побуждений и пренебрегал нормами морали и правилами поведения. Он осознавал, что его действия носят противоправный характер. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельская область #жестокость #животное
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