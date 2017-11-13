Ночной пожар тушили больше часа в Вилегодском районе Архангельской области

Архангельск, 13 ноября. Пожар произошел в ночное время суток в поселке Фоминск в Вилегодском районе Архангельской области. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения тушили пожар больше часа.

Сообщение о возгорании поступило около 04.24 13 ноября. Пожар случился в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Дом значительно поврежден огнем из-за пожара. Для ликвидации пожара было задействовано два человека и одна единица техники. Пожар тушили больше часа, ликвидировать его удалось в 05.50. Как стало известно, пострадавших нет.

Напомним, что в Исакогорском районе Архангельска мужчина затопил неисправную печь в своем доме, в результате чего произошел пожар. Инцидент произошел днем 9 ноября.