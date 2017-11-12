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Пьяный северодвинец ударил ножом прохожего за сделанное замечание
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    Пьяный северодвинец ударил ножом прохожего за сделанное замечание

    14:19  12 Ноября 2017
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    Пьяный северодвинец ударил ножом прохожего за сделанное замечание

    Северодвинск, 12 ноября. Житель Архангельской области поступил в больницу с ножевым ранением, которое получил от пьяного северодвинца.

    Как сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в парке культуры и отдыха, 47-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом прохожего за то, что тот сделал ему замечание по поводу нецензурной лексики.

    Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #северодвинск
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