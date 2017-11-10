Архангелогородец затопил неисправную печь и устроил пожар

Архангельск, 10 ноября. Мужчина затопил неисправную печь в своем доме, из-за чего произошел пожар. Возгорание произошло в доме на улице Пограничной в Исакогорском районе Архангельска.

Сообщение о возгорании поступило в 15.05 9 ноября. На место происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе девяти человек, для ликвидации пожара задействовали три единицы техники. Огонь повредил стены и потолок в квартире. Ликвидировать пожар удалось в 15.33. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.

Мужчина не обращал внимания на то, что его печь была в трещинах, и затопил ее. После того как мужчина затопил печь, он задремал, сообщает «ARH112». Его вытащил из задымленной квартиры участковый, который проходил мимо. Сотрудники медицинского учреждения осмотрели мужчину, в госпитализации он не нуждался.