Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины
Происшествия
Архангелогородец затопил неисправную печь и устроил пожар
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Архангелогородец затопил неисправную печь и устроил пожар

    20:03  10 Ноября 2017
    51

    Архангелогородец затопил неисправную печь и устроил пожар

    Архангельск, 10 ноября. Мужчина затопил неисправную печь в своем доме, из-за чего произошел пожар. Возгорание произошло в доме на улице Пограничной в Исакогорском районе Архангельска.

    Сообщение о возгорании поступило в 15.05 9 ноября. На место происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе девяти человек, для ликвидации пожара задействовали три единицы техники. Огонь повредил стены и потолок в квартире. Ликвидировать пожар удалось в 15.33. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.

    Мужчина не обращал внимания на то, что его печь была в трещинах, и затопил ее. После того как мужчина затопил печь, он задремал, сообщает «ARH112». Его вытащил из задымленной квартиры участковый, который проходил мимо. Сотрудники медицинского учреждения осмотрели мужчину, в госпитализации он не нуждался.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #архангельск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        923
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        839
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7764