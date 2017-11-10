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Наркоторговец из Архангельской области получил 10 лет колонии строгого режима
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    Наркоторговец из Архангельской области получил 10 лет колонии строгого режима

    14:07  10 Ноября 2017
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    Наркоторговец из Архангельской области получил 10 лет колонии строгого режима

    Архангельск, 10 ноября. Наркоторговец, который скрывался от правосудия, получил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

    Было установлено, что мужчина в августе-сентябре 2013 года незаконно приобрел и хранил в квартире своего сообщника наркотики: амфетамин и гашиш. Он планировал сбыть наркотики, но его незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

    Наркоторговец скрылся в 2014 году, когда рассматривали уголовное дело. Сотрудникам полиции удалось разыскать мужчину в сентябре этого года.

    Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям: покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере; приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, психотропных веществ в особо крупном размере, совершенному группой лиц по предварительному сговору; пособничество в незаконном сбыте психотропного вещества в крупном размер.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #наркотики #архангельская область
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