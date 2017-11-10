Наркоторговец из Архангельской области получил 10 лет колонии строгого режима

Архангельск, 10 ноября. Наркоторговец, который скрывался от правосудия, получил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Было установлено, что мужчина в августе-сентябре 2013 года незаконно приобрел и хранил в квартире своего сообщника наркотики: амфетамин и гашиш. Он планировал сбыть наркотики, но его незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Наркоторговец скрылся в 2014 году, когда рассматривали уголовное дело. Сотрудникам полиции удалось разыскать мужчину в сентябре этого года.

Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям: покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере; приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, психотропных веществ в особо крупном размере, совершенному группой лиц по предварительному сговору; пособничество в незаконном сбыте психотропного вещества в крупном размер.