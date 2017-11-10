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Житель Архангельской области убил соседа и поджег его автомобиль
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    Житель Архангельской области убил соседа и поджег его автомобиль

    11:08  10 Ноября 2017
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    Житель Архангельской области убил соседа и поджег его автомобиль

    Архангельск, 10 ноября. Житель деревни Кулой Архангельской области подозревается в убийстве своего 53-летнего соседа и поджоге его автомобиля.

    Тело мужчины с огнестрельным ранением было найдено в октябре этого года, рядом с его домом стоял сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

    По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемый проник в дом своего соседа и украл у него карабин. На следующий день 44-летний мужчина поджег автомобиль, сосед выбежал из дома, чтобы его потушить. Однако, подозреваемый сделал несколько выстрелов. Раненный мужчина пытался укрыться в доме, но подозреваемый догнал его и продолжил стрелять.

    Задержанный написал заявление о явке с повинной. В ходе допроса он рассказал, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у соседа карабин. Мужчина не хотел убивать его, он хотел ему отомстить — поджечь автомобиль — и напугать выстрелами.

    На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #архангельская область
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