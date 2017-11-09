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Лучший арт-объект для Красной пристани выберут в Архангельске
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    Лучший арт-объект для Красной пристани выберут в Архангельске

    19:57  9 Ноября 2017
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    Лучший арт-объект для Красной пристани выберут в Архангельске

    Архангельск, 9 ноября. Новый арт-объект появится на Красной пристани в Архангельске. Объявлен конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта.

    Министерство культуры Архангельской области и Северный морской музей объявили о проведении открытого конкурса на лучший эскиз арт-объекта для Красной пристани. Принять участие в конкурсе могут профессиональные архитекторы, скульпторы, художники, ландшафтные дизайнера, а также студенты профильных факультетов и учебных заведений. Отмечается, что можно создать проект самостоятельно, либо объединившись в творческий коллектив.

    «Новый арт-объект должен символизировать Архангельск как первый международный торговый порт России, колыбель отечественного судостроения, первый форпост России в Арктике, начало Северного морского пути», — сообщает пресс-служба Северного морского музея.

    Документы на участие в конкурсе можно подать с 20 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #конкурс #архангельск #красная пристань
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