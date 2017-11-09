Лучший арт-объект для Красной пристани выберут в Архангельске

Архангельск, 9 ноября. Новый арт-объект появится на Красной пристани в Архангельске. Объявлен конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта.

Министерство культуры Архангельской области и Северный морской музей объявили о проведении открытого конкурса на лучший эскиз арт-объекта для Красной пристани. Принять участие в конкурсе могут профессиональные архитекторы, скульпторы, художники, ландшафтные дизайнера, а также студенты профильных факультетов и учебных заведений. Отмечается, что можно создать проект самостоятельно, либо объединившись в творческий коллектив.

«Новый арт-объект должен символизировать Архангельск как первый международный торговый порт России, колыбель отечественного судостроения, первый форпост России в Арктике, начало Северного морского пути», — сообщает пресс-служба Северного морского музея.

Документы на участие в конкурсе можно подать с 20 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года.