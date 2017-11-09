Следователя в Архангельской области подозревают в подлоге

Архангельск, 9 ноября. Уголовное дело по статье «служебный подлог» возбуждено в отношении начальника следственного отделения ОМВД России по Вилегодскому району.

Как сообщает прокуратура Архангельской области, он расследовал уголовное дело, которое было связано со смертельным дорожно-транспортным происшествием, совершенным водителем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, подделав документы, приостанавливал следствие по разным причинам. Например, у подозреваемого нет возможности участвовать в уголовном деле, при этом он знал, что подозреваемый за пределы района не выезжал и мог участвовать в следственных действиях.

Постановление о возбуждении уголовного дела было признано законным, назначена служебная проверка по факту осуществления ненадлежащего прокурорского надзора.