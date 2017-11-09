Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
Несовершеннолетний стал наркокурьером в Архангельской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Несовершеннолетний стал наркокурьером в Архангельской области

    16:08  9 Ноября 2017
    65

    Несовершеннолетний стал наркокурьером в Архангельской области

    Архангельск, 9 ноября. Несовершеннолетний стал участником наркопреступления в Архангельской области, он должен был проследовать до тайника, забрать и отдать наркотик.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Северодвинска, который обвиняется по нескольким статьям: незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

    По версии следствия, мужчина приобрел наркотическое вещество через Интернет в июле этого года. Продавец сообщил ему о местонахождении тайника, где лежит наркотик. Молодой человек убедил несовершеннолетнего знакомого дойти до тайника, забрать наркотик и передать его ему. Он обещал простить 17-летнему подростку денежный долг, если он выполнит его поручение.

    Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области, обнаружили и изъяли у несовершеннолетнего наркотическое средство синтетического происхождения массой 222,02 грамма.

    На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей. Сообщается, что от несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. 27-летний мужчина отрицает свою причастность к противоправной деятельности.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #наркотики #архангельская область #северодвинск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        34
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        2372
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        409
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5878