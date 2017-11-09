Несовершеннолетний стал наркокурьером в Архангельской области

Архангельск, 9 ноября. Несовершеннолетний стал участником наркопреступления в Архангельской области, он должен был проследовать до тайника, забрать и отдать наркотик.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Северодвинска, который обвиняется по нескольким статьям: незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

По версии следствия, мужчина приобрел наркотическое вещество через Интернет в июле этого года. Продавец сообщил ему о местонахождении тайника, где лежит наркотик. Молодой человек убедил несовершеннолетнего знакомого дойти до тайника, забрать наркотик и передать его ему. Он обещал простить 17-летнему подростку денежный долг, если он выполнит его поручение.

Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области, обнаружили и изъяли у несовершеннолетнего наркотическое средство синтетического происхождения массой 222,02 грамма.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей. Сообщается, что от несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. 27-летний мужчина отрицает свою причастность к противоправной деятельности.