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Пьяный житель Архангельской области ранил ножом ребенка, пытаясь убить собаку
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    Пьяный житель Архангельской области ранил ножом ребенка, пытаясь убить собаку

    13:52  9 Ноября 2017
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    Пьяный житель Архангельской области ранил ножом ребенка, пытаясь убить собаку

    Архангельск, 9 ноября. В Архангельской области пьяный мужчина ранил тяжело ранил ножом 10-летнюю девочку, пытаясь убить собаку. В настоящее время злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

    Инцидент произошел накануне в городе Коряжма. В больницу раненого ребенка доставили около 16.30. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений.

    «По подозрению в совершении преступления  задержан  находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний безработный», — говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ.

    В пресс-службе уточнили, что от подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел ударить ножом собаку, которая шла рядом с девочкой, а попал в ребенка. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.

    Автор: Алексей Громов
    #нож #ск рф #собака #архангельск #девочка #преступления
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