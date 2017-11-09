Пьяный житель Архангельской области ранил ножом ребенка, пытаясь убить собаку

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Архангельск, 9 ноября. В Архангельской области пьяный мужчина ранил тяжело ранил ножом 10-летнюю девочку, пытаясь убить собаку. В настоящее время злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел накануне в городе Коряжма. В больницу раненого ребенка доставили около 16.30. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений.

«По подозрению в совершении преступления задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний безработный», — говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ.

В пресс-службе уточнили, что от подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел ударить ножом собаку, которая шла рядом с девочкой, а попал в ребенка. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.