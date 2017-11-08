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Ревнивый житель Няндомы зарезал супруга возлюбленной и напал на нее с ножом
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    Ревнивый житель Няндомы зарезал супруга возлюбленной и напал на нее с ножом

    18:33  8 Ноября 2017
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    Ревнивый житель Няндомы зарезал супруга возлюбленной и напал на нее с ножом

    Няндома, 8 ноября. Житель Няндомы зарезал мужчину и напал с ножом на женщину, в которую был влюблен, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, трагический инцидент произошел в ночное время суток в понедельник, 6 ноября. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом знакомых и ударил ножом в область шеи спящего хозяина дома, после чего напал на 41-летнюю женщину. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, женщину госпитализировали.

    Подозреваемый мужчина написал в полицию заявление о явке с повинной и сообщил, что совершил преступление на почве ревности. В настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #няндома
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