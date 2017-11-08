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Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова посетит Архангельск
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    Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова посетит Архангельск

    10:39  8 Ноября 2017
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    Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова посетит Архангельск

    Архангельск, 8 ноября. Уполномоченный по правам человека в РФ приедет в Архангельск для участия в форуме «Арктика — особый уровень прав человека».

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областного правительства, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в Архангельск в четверг, 9 ноября, для участия в форуме «Арктика — особый уровень прав человека». Межрегиональное мероприятие посвящено 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в Архангельской области.

    Кроме этого, Москалькова проведет рабочие собрания, также запланирована встреча с губернатором области Игорем Орловым.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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