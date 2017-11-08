Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова посетит Архангельск

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Архангельск, 8 ноября. Уполномоченный по правам человека в РФ приедет в Архангельск для участия в форуме «Арктика — особый уровень прав человека».

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областного правительства, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в Архангельск в четверг, 9 ноября, для участия в форуме «Арктика — особый уровень прав человека». Межрегиональное мероприятие посвящено 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в Архангельской области.

Кроме этого, Москалькова проведет рабочие собрания, также запланирована встреча с губернатором области Игорем Орловым.