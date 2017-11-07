Архангелогородцы останутся без воды из-за плановых работ

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Архангельск, 7 ноября. Жители Архангельска останутся без воды в связи с проведением работ по повышению надежности водоснабжения.

Давление в системе водоснабжения понизили сегодня в шесть вечера, восстановить подачу воды планируют завтра, 8 ноября, около десяти часов утра. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ по повышению надежности водоснабжения, а именно, для врезки водопровода Д-800, отмечает директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Архангельской области. Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности, рекомендуют не находиться рядом с заборами из листового железа и рекламными щитами.