Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
На сына Авакова надели электронный браслет
Общество
Архангелогородцы останутся без воды из-за плановых работ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Архангелогородцы останутся без воды из-за плановых работ

    20:13  7 Ноября 2017
    43

    Архангелогородцы останутся без воды из-за плановых работ

    Архангельск, 7 ноября. Жители Архангельска останутся без воды в связи с проведением работ по повышению надежности водоснабжения.

    Давление в системе водоснабжения понизили сегодня в шесть вечера, восстановить подачу воды планируют завтра, 8 ноября, около десяти часов утра. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ по повышению надежности водоснабжения, а именно, для врезки водопровода Д-800, отмечает директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов.

    Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Архангельской области. Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности, рекомендуют не находиться рядом с заборами из листового железа и рекламными щитами.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #вода #архангельск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        587
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        280
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3055
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1122