МЧС предупреждает о штормовом ветре в Архангельской области

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Архангельск, 7 ноября. Резкое усиление ветра ожидается в ночь со вторника на среду в Архангельской области.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону о ссылкой на Северное УГМС, по всей Архангельской области объявлено штормовое предупреждение. Со вторника на среду ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду. Ослабление ветра синоптики обещают в среду, 8 ноября, во второй половине дня.

Сотрудники МЧС предупреждают о соблюдении правил безопасности, рекомендуют не находиться рядом с заборами из листового железа и рекламными щитами.