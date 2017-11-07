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Происшествия
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Происшествия
Жителя Поморья приговорили к 10 годам колонии за убийство матери
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    Жителя Поморья приговорили к 10 годам колонии за убийство матери

    18:06  7 Ноября 2017  /обновлено: 18:07  07 Ноября 2017
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    Жителя Поморья приговорили к 10 годам колонии за убийство матери

    Архангельск, 7 ноября. Жителя Архангельской области приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство матери.

    Трагический инцидент произошел 28 декабря 2016 года в Онеге. Пьяный 32-летний местный житель нанес несколько ударов по голове матери, женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Следствие установило, что мужчина регулярно избивал женщину.

    Суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине меру пресечения в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный подавал апелляцию в Архангельский областной суд, но ее отклонили. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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