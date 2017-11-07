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Банда подростков отделалась условным сроком за ограбление ТЦ в Архангельске
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    Банда подростков отделалась условным сроком за ограбление ТЦ в Архангельске

    12:17  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:17  07 Ноября 2017
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    Банда подростков отделалась условным сроком за ограбление ТЦ в Архангельске

    Архангельск, 7 ноября. Десять подростков из Архангельска приговорены к условным срокам за кражу из местного торгового центра.

    Как сообщают в Следственном комитете Архангельской области, инцидент произошел в ночное время суток 18 июня 2016 года, шестеро подростков украли телефоны и видеокамеры на сумму 300 тысяч рублей из торгового центра, расположенного на Троицком проспекте. Второй инцидент случился 26 июля 2016 года, несовершеннолетние похитили из стоявшего на улице холодильника напитки на сумму около трех тысяч рублей. Подростки попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками охраны правопорядка.

    Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении молодых людей, он приговорил их к условному лишению свободы сроками от 1 года 10 месяцев до 2,5 лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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