Пьяная рецидивистка из Архангельской области зарезала мужа подруги

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Архангельск, 7 ноября. Жительница Архангельской области обвиняется в убийстве мужа своей знакомой во время пьяного застолья.

По информации пресс-службы СУ СКР по Архангельской области и НАО, трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в доме, расположенном на улице Мира в городе Новодвинске. Подозреваемая распивала спиртные напитки в гостях у супружеской пары, после чего женщина напала на 53-летнего мужчину и нанесла ему два ножевых ранения. Пострадавший скончался на месте от несовместимых с жизнью ран.

В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства преступления. Известно, что женщина во время задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения, она ранее привлекалась к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.