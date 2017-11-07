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Россия
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Пьяная рецидивистка из Архангельской области зарезала мужа подруги
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    Пьяная рецидивистка из Архангельской области зарезала мужа подруги

    11:44  7 Ноября 2017
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    Пьяная рецидивистка из Архангельской области зарезала мужа подруги

    Архангельск, 7 ноября. Жительница Архангельской области обвиняется в убийстве мужа своей знакомой во время пьяного застолья.

    По информации пресс-службы СУ СКР по Архангельской области и НАО, трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в доме, расположенном на улице Мира в городе Новодвинске. Подозреваемая распивала спиртные напитки в гостях у супружеской пары, после чего женщина напала на 53-летнего мужчину и нанесла ему два ножевых ранения. Пострадавший скончался на месте от несовместимых с жизнью ран.

    В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства преступления. Известно, что женщина во время задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения, она ранее привлекалась к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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