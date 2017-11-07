Две иномарки столкнулись в Архангельской области, есть пострадавшие

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Архангельск, 7 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в Архангельской области.

Как сообщают местные СМИ, автомобильное происшествие случилось в воскресенье, 5 ноября, рядом с выездом из Коряжмы. Автомобиль марки Lexus, 27-летний водитель которого по неустановленным пока причинам не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение в иномаркой Chevrolet.

Второй легковой автомобиль от удара получил серьезные механические повреждения, спасатели использовали специальный инструмент, чтобы вызволить пассажиров из деформированного транспортного средства. Две женщины, находившиеся в Chevrolet, получили травмы и гематомы. Также известно, что пострадал водитель Lexus. На сегодняшний день сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.