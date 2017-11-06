Полиция нашла наркотики у молодого жителя Архангельска

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Архангельск, 6 ноября. Сотрудники полиции нашли наркотики у 22-летнего жителя Архангельска.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в ходе личного досмотра подозреваемого сверток с веществом растительного происхождения. Сообщается, что согласно экспертизе это были наркотики в значительном размере. Как стало известно молодой человек не работает и ранее был судим за наркопреступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За данное преступление 22-летнему жителю Архангельска может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.