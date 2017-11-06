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Происшествия
Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Архангельске
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    Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Архангельске

    11:34  6 Ноября 2017
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    Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Архангельске

    Архангельск, 6 ноября. Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе на улице Школьная в Архангельске.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области, сообщение о возгорании в гаражном кооперативе «Помор» поступило вечером 5 ноября. На место пожара выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения. В тушении пожара было задействовано четыре человека и одна единица техники. Специалистам удалось потушить пожар за 12 минут.

    Как стало известно, пожар произошел в одном гараже. Огонь повредил часть кровли и лакокрасочное покрытие автомобиля. Сообщается, что пострадавших нет.

    Напомним, что в результате пожара в жилом доме погибли два ребенка в деревне Нагорская в Архангельской области. Пожар произошел рано утром 2 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #архангельск
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