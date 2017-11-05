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Два жителя Архангельской области стали жертвами мошенников в соцсетях
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    Два жителя Архангельской области стали жертвами мошенников в соцсетях

    20:40  5 Ноября 2017
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    Два жителя Архангельской области стали жертвами мошенников в соцсетях

    Архангельск, 5 ноября. Два жителя Архангельской области стали жертвами мошенников в социальных сетях. Два случая мошенничества произошли 4 ноября.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, жительница Архангельска обратилась в полицию. Женщина сообщила, что знакомый мужа написал ей сообщение в одной из социальных сетей, где просил перевести ему деньги. Женщина перевела деньги, однако, оказалось, страница была взломана.

    Другой случай произошел тоже 4 ноября. Молодому человеку написала знакомая, которая просила его перевести ей более 10 тыс. рублей. После того как молодой человек перевел указанную сумму, узнал, что ее страница была взломана.

    Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что необходимо осторожно относиться к сообщениям такого рода. Необходимо сохранять бдительность.

    Автор: Дарья Смолина
    #мошенничество #архангельск #архангельская область
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