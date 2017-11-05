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Пенсионерку ограбили в подъезде дома в Архангельске
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    Пенсионерку ограбили в подъезде дома в Архангельске

    14:46  5 Ноября 2017
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    Пенсионерку обокрали в подъезде дома в Архангельске

    Архангельск, 5 ноября. Пожилую женщину ограбили в подъезде своего дома, и она сразу обратилась в полицию. Инцидент произошел в октябре в Архангельске.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, женщина получила пенсию, зашла в магазин и положила свой кошелек в карман пальто. После чего он пошла домой, в подъезде незнакомец отобрал у нее кошелек с деньгами и скрылся.

    Пожилая женщина, которой 71 год, обратилась в полицию, но описать нападавшего она не смогла. В ходе оперативно-розыскных работ удалось найти злоумышленника, им оказался 55-летний житель Архангельска. Отмечается, что ранее он неоднократно был судим.

    Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Отметим, что максимальное наказания за данное преступление — лишение свободы сроком до четырех лет.

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #грабеж
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