Пенсионерку ограбили в подъезде дома в Архангельске

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Архангельск, 5 ноября. Пожилую женщину ограбили в подъезде своего дома, и она сразу обратилась в полицию. Инцидент произошел в октябре в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, женщина получила пенсию, зашла в магазин и положила свой кошелек в карман пальто. После чего он пошла домой, в подъезде незнакомец отобрал у нее кошелек с деньгами и скрылся.

Пожилая женщина, которой 71 год, обратилась в полицию, но описать нападавшего она не смогла. В ходе оперативно-розыскных работ удалось найти злоумышленника, им оказался 55-летний житель Архангельска. Отмечается, что ранее он неоднократно был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Отметим, что максимальное наказания за данное преступление — лишение свободы сроком до четырех лет.