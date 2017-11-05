Архангельский «Водник» начал сезон в Чемпионате России с победы

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Архангельск, 5 ноября. Архангельский хоккейный клуб «Водник» начал сезон в Чемпионате России по хоккею с мячом с победы.

«Водник» выиграл у казанского «Динамо» со счетом 4:1 4 ноября. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Водник», мокрый снег, который начался за считанные минуты до стартового свистка, повлиял на игру в первом тайме. Капитан архангельской команды открыл счет в матче в первой половине встречи. Во втором тайме игра складывалась уже по-другому и как итог — победа «Водника».