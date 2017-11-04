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Происшествия
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Общество
Стало известно, когда отключат воду в Архангельске
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    Стало известно, когда отключат воду в Архангельске

    14:11  4 Ноября 2017
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    Стало известно, когда отключат воду в Архангельске

    Архангельск, 4 ноября. Жители некоторых районов в Архангельске останутся без холодного водоснабжения в начале следующей недели.

    По словам технического директора МУП «Водоканал» Ивана Бридько, отключение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работа по устранению утечки на сетях водоснабжения диаметром 400 миллиметров.

    Понижение давления в сети холодного водоснабжения планируется в понедельник, 6 ноября, в ночное время суток, с 11 часов вечера, в районе от лесозавода № 14 до поселка Экономия. Специалисты городского «Водоканала» обещают выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #вода #архангельск
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