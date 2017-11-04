Стало известно, когда отключат воду в Архангельске

В Избранное

Архангельск, 4 ноября. Жители некоторых районов в Архангельске останутся без холодного водоснабжения в начале следующей недели.

По словам технического директора МУП «Водоканал» Ивана Бридько, отключение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работа по устранению утечки на сетях водоснабжения диаметром 400 миллиметров.

Понижение давления в сети холодного водоснабжения планируется в понедельник, 6 ноября, в ночное время суток, с 11 часов вечера, в районе от лесозавода № 14 до поселка Экономия. Специалисты городского «Водоканала» обещают выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки.