Полиция задержала архангелогородца, бросившего «Коктейль Молотова» в здание МВД

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Архангельск, 4 ноября. Бутылку с горючей смесью бросил неизвестный в здание следственного управления МВД в Архангельске, начался пожар.

Инцидент произошел в пятницу, 30 октября, около девяти часов вечера. Очевидец сообщил в областную службу спасения о том, что в окно кирпичного здания МВД, расположенного на улице Суфтина, бросили бутылку с зажигательной смесью.

Пожарные к моменту приезда обнаружили, что пламя охватило весь первый этаж здания. Ночного дежурного, единственного человека, эвакуировали спасатели. Мужчина не пострадал. По последней информации, повреждена часть документов. В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося происшествия. Подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД России по Архангельской области.



