Водитель иномарки сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Северодвинске

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Архангельск, 3 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Северодвинске в Архангельской области: водитель скрылся, а пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу за помощью.

По информации местных СМИ, происшествие случилось 30 октября в утреннее время суток на перекрестке Архангельское шоссе — улица Подводников. Автомобиль марки Ford Transit под управлением водителя, личность которого на данный момент не установлена, допустил наезд на 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Сообщается, что женщина получила ушиб плеча.