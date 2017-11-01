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В Северодвинске избили мужчину и отобрали у него пистолет
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    В Северодвинске избили мужчину и отобрали у него пистолет

    19:29  1 Ноября 2017
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    В Северодвинске избили мужчину и отобрали у него пистолет

    Архангельск, 1 ноября. Двое неизвестных мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину и забрали у него мобильный телефон и пневматический пистолет. Инцидент произошел в конце августа прошлого года в Северодвинске Архангельской области.

    Один мужчина ударил пистолетом по лицу потерпевшего и сделал несколько выстрелов в землю возле его головы. Забрав мобильный телефон и пистолет, мужчины скрылись. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, один из мужчин стрелял по сторонам из пневматического пистолета, когда покидал место преступления.

    Северодвинский городской суд признал двух мужчин виновными в совершенном преступлении и назначил наказания: одному — три года и шесть месяцев лишения свободы, другому — один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима.

    Автор: Дарья Смолина
    #преступление #архангельская область
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