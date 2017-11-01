При столкновении двух автобусов в Оренбурге пострадал пассажир

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Оренбург, 1 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на остановке по улице Карагандинской в Оренбурге во вторник, 31 октября. При столкновении двух автобусов пострадал пассажир.

Пассажир с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Как стало известно, его отпустили домой после медицинского осмотра и предоставленной помощи. Ему было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает «RIA56.ru», сотрудниками ГИБДД было выяснено, что один ПАЗ, который подъезжал к остановке «Алтайская», допустил наезд на другой автобус этой же марки, который стоял на остановке. На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, что три женщины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Оренбургской области на прошлой неделе.