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Украина
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Происшествия
Пожилой водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину в Архангельске
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    Пожилой водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину в Архангельске

    17:23  1 Ноября 2017
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    Пожилой водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину в Архангельске

    Архангельск, 1 ноября. Пожилой водитель сбил 65-летнюю женщину на перекрестке улицы Галушина и Федора Абрамова в Архангельске. Пострадавшая от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.40 31 октября. Как сообщает «29.ru», авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. 80-летний водитель ВАЗа-2107 не заметил пешехода из-за остановившегося автомобиля, который стоял перед пешеходным переходом в правом ряду.

    Напомним, пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Архангельской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 756-м километре федеральной трассы М8 вечером 28 октября. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #архангельск
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