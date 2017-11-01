Двух мужчин поймали за незаконный вылов рыбы в Мурманской области

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Архангельск, 1 ноября. Двух мужчин — жителей Архангельской области — поймали за незаконный вылов рыбы, и они пойдут под суд. Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, мужчины установили на путях и в период нереста атлантического лосося (семги) четыре ставные сети и незаконно выловили 67 экземпляров горбуши и шесть экземпляров камбалы в акватории Двинской губы Белого моря в середине августа этого года. Мужчины причинили ущерб государству в размере свыше 20 тыс. рублей. Сообщается, что уголовное дело направлено в суд.

Напомним, двух пожилых мужчин задержали за незаконный вылов рыбы на озере Куэтсъярви в Мурманской области. Отметим, что максимальный срок наказания за незаконную добычу водных биологических ресурсов — лишение свободы сроком от двух до пяти лет.