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Пьяный житель Архангельской области облил товарища бензином и поджег
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    Пьяный житель Архангельской области облил товарища бензином и поджег

    17:24  31 Октября 2017
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    Пьяный житель Архангельской области облил товарища бензином и поджег

    Архангельск, 31 октября. Житель Архангельской области облил собутыльника бензином и поджег.

    По информации пресс-службы регионального СУ СК, инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Красноборском районе Архангельской области. Неоднократно судимый 32-летний мужчина выпивал спиртные напитки у себя дома с 31-летним товарищем. Хозяин начал выпроваживать гостя, но тот отказался уходить и лег у печки. В этот момент разъяренный мужчина взял канистру бензина, облил потерпевшего и поджег.

    Сожительница подозреваемого вылила ведро воды на пострадавшего и вызвала сотрудников скорой помощи, которые незамедлительно госпитализировали мужчину в медицинское учреждение. Пострадавший сообщил, что получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем, но подозреваемый полностью признался в совершении преступления. В настоящее время по факту покушения на убийство с особой жестокостью возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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