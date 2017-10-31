Пьяный житель Архангельской области облил товарища бензином и поджег

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Архангельск, 31 октября. Житель Архангельской области облил собутыльника бензином и поджег.

По информации пресс-службы регионального СУ СК, инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Красноборском районе Архангельской области. Неоднократно судимый 32-летний мужчина выпивал спиртные напитки у себя дома с 31-летним товарищем. Хозяин начал выпроваживать гостя, но тот отказался уходить и лег у печки. В этот момент разъяренный мужчина взял канистру бензина, облил потерпевшего и поджег.

Сожительница подозреваемого вылила ведро воды на пострадавшего и вызвала сотрудников скорой помощи, которые незамедлительно госпитализировали мужчину в медицинское учреждение. Пострадавший сообщил, что получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем, но подозреваемый полностью признался в совершении преступления. В настоящее время по факту покушения на убийство с особой жестокостью возбуждено уголовное дело.