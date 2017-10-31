Архангельский рабочий погиб от случайного выстрела в ногу

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Архангельск, 31 октября. Житель Котласского района в Архангельской области случайно выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья вчера днем, пострадавший от полученных травм скончался.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области, инцидент произошел в понедельник, 31 октября, в дневное время суток в лесу у поселка Слободской. По предварительным данным известно, что 32-летний житель после того, как закончил работы по прокладке дороги в лесу, сел в автомобиль, на котором рабочая бригада должна была отправиться домой, взял ружье коллеги и по неосторожности выстрелил себе в ногу.

Рабочие решили отвезти пострадавшего в медицинское учреждение самостоятельно, так как вызвать медиков не было возможности ввиду отсутствия мобильной связи в лесополосе. На автомобильной дороге мужчины вызвали сотрудников скорой помощи, но пострадавший мужчина от полученной травмы скончался на месте до приезда врачей.