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Архангельский рабочий погиб от случайного выстрела в ногу
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    Архангельский рабочий погиб от случайного выстрела в ногу

    11:10  31 Октября 2017
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    Архангельский рабочий погиб от случайного выстрела в ногу

    Архангельск, 31 октября. Житель Котласского района в Архангельской области случайно выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья вчера днем, пострадавший от полученных травм скончался.

    По информации пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области, инцидент произошел в понедельник, 31 октября, в дневное время суток в лесу у поселка Слободской. По предварительным данным известно, что 32-летний житель после того, как закончил работы по прокладке дороги в лесу, сел в автомобиль, на котором рабочая бригада должна была отправиться домой, взял ружье коллеги и по неосторожности выстрелил себе в ногу.

    Рабочие решили отвезти пострадавшего в медицинское учреждение самостоятельно, так как вызвать медиков не было возможности ввиду отсутствия мобильной связи в лесополосе. На автомобильной дороге мужчины вызвали сотрудников скорой помощи, но пострадавший мужчина от полученной травмы скончался на месте до приезда врачей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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