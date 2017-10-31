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Общество
Синоптики обещаю снегопад и гололед в Поморье
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    Синоптики обещаю снегопад и гололед в Поморье

    9:12  31 Октября 2017
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    Синоптики обещаю снегопад и гололед в Поморье

    Архангельск, 31 октября. Ухудшение погодных условий ожидается в Архангельской области в связи с приближающимся циклоном.

    Как сообщают синоптики Гидрометцентра, сегодня, 31 октября, во всех районах области ожидается ухудшение погодных условий, связанное с действием приближающегося циклона, а именно, синоптики обещают гололед и сильный ветер. Кроме этого, на территорию Поморья обрушатся сильные снегопады. В Северном УГМС поясняют:

    «Снегопады возможны везде, поскольку циклон будет смещаться с Московской области в северо-восточном направлении, он пройдет как раз вблизи южных районов Архангельской области. Этот циклон принесет нам много осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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