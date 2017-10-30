Пожилого дачника в Архангельской области насмерть придавило деревом

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Архангельск, 30 октября. Дерево упало на дачника в Архангельской области, мужчина скончался.

По информации местных СМИ со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов региона, трагический инцидент произошел в пятницу, 27 октября, в одном из садоводческих товариществ Котласского района. По предварительным данным известно, что 57-летний мужчина хотел заготовить на зиму дрова.

Во время того, как мужчина пытался спилить сухостой, на него упало дерево. Дачник получил множественные травмы и скончался на месте. Супруга обнаружила тело погибшего мужа на следующий день. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту трагедии, выясняют все обстоятельства инцидента.