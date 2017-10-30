Жители Маймаксы в Архангельской области останутся без воды

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Архангельск, 30 октября. Жители Маймаксанского округа в Архангельске останутся без холодной воды с завтрашнего дня на неопределенный срок.

По информации пресс-службы администрации города, отключение холодного водоснабжения планируется завтра во всех домах и административных зданиях от порта Экономия до Гидролизного завода. Отключение связано с работами на Заводской улице, которые позволят повысить качество подачи горячей и холодной воды в дома местных жителей в зимний период года.

Ремонтники сообщают о максимально сжатых сроках работы, но информации о конкретных датах окончания работ и восстановлению холодного водоснабжения на данный момент нет.