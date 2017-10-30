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Политика
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Общество
Жители Маймаксы в Архангельской области останутся без воды
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    Жители Маймаксы в Архангельской области останутся без воды

    17:41  30 Октября 2017
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    Жители Маймаксы в Архангельской области останутся без воды

    Архангельск, 30 октября. Жители Маймаксанского округа в Архангельске останутся без холодной воды с завтрашнего дня на неопределенный срок.

    По информации пресс-службы администрации города, отключение холодного водоснабжения планируется завтра во всех домах и административных зданиях от порта Экономия до Гидролизного завода. Отключение связано с работами на Заводской улице, которые позволят повысить качество подачи горячей и холодной воды в дома местных жителей в зимний период года.

    Ремонтники сообщают о максимально сжатых сроках работы, но информации о конкретных датах окончания работ и восстановлению холодного водоснабжения на данный момент нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #вода #архангельск #ремонт
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