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Общество
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Жителя Архангельской области за расстрел пятерых человек приговорили к 18 годам колонии
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    Жителя Архангельской области за расстрел пятерых человек приговорили к 18 годам колонии

    15:57  30 Октября 2017
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    Жителя Архангельской области за расстрел пятерых человек приговорили к 18 годам колонии

    Архангельск, 30 октября. Житель Мезени в Архангельской области по решению суда приговорен к 18 годам в колонии строго режима за расстрел своего брата и друзей по время пьяной ссоры.

    По информации пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области, трагедия произошла 4 мая текущего года около села Долгощелье. Компания молодых людей в возрасте от 16 до 32 лет совместно распивала спиртные напитки, после чего разгорелась ссора. Обвиняемый съездил домой, где вооружился охотничьим ружьем, вернулся обратно и расстрелял компанию знакомых. Один человек от полученных травм скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, двоим молодым людям причинен легкий вред здоровью, брат обвиняемого получил травмы средней тяжести, еще один мужчина скончался в больнице.

    Суд приговорил 27-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме этого, суд обязал его выплатить компенсацию за моральный вред в размере четырех миллионов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #архангельск
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