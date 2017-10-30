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Украина
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Тренера-педофила приговорили к 12 годам колонии в Архангельске
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    Тренера-педофила приговорили к 12 годам колонии в Архангельске

    13:12  30 Октября 2017
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    Тренера-педофила приговорили к 12 годам колонии в Архангельске

    Архангельск, 30 октября. Тренер по баскетболу архангельской «ДЮСШ № 1» приговорен к 12 годам колонии строго режима за одиннадцать изнасилований школьников.

    Как сообщают в Следственном комитете Архангельской области, 64-летний бывший тренер по баскетболу, работавший в «ДЮСШ № 1» в Архангельске, в период с 2013 по 2015 год сопровождал группы обучающихся школы на выездных соревнованиях. Он насиловал школьников в поездах и общежитиях разных районов области и других регионов.

    По решению суда мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он не имеет права заниматься педагогической, воспитательной, и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними в течение 12 лет. Экс-тренер не признает своей вины, он обжаловал приговор, но судебная мера пресечения осталась без изменений. В настоящее время приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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