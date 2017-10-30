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Украина
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Мужчина зарезал пенсионерку из-за 200 рублей и бутылки водки в Архангельской области
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    Мужчина зарезал пенсионерку из-за 200 рублей и бутылки водки в Архангельской области

    12:50  30 Октября 2017
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    Мужчина зарезал пенсионерку из-за 200 рублей и бутылки водки в Архангельской области

    Архангельск, 30 октября. Мужчина подозревается в убийстве пенсионерки, отказавшей дать ему в долг, в Архангельской области.

    По информации пресс-службы Следственного управления СК России по региону, трагический инцидент произошел в пятницу, 27 октября, в одном из жилых домов в Няндоме. Местный житель попросил у 70-летней женщины денег в долг, но услышал отказ. После чего 29-летний неработающий местный житель нанес два удара ножом пожилой женщине в грудь и похитил бутылку водки и 200 рублей. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

    В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, следствие проводит проверку по факту убийства и устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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