Мужчина зарезал пенсионерку из-за 200 рублей и бутылки водки в Архангельской области

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Архангельск, 30 октября. Мужчина подозревается в убийстве пенсионерки, отказавшей дать ему в долг, в Архангельской области.

По информации пресс-службы Следственного управления СК России по региону, трагический инцидент произошел в пятницу, 27 октября, в одном из жилых домов в Няндоме. Местный житель попросил у 70-летней женщины денег в долг, но услышал отказ. После чего 29-летний неработающий местный житель нанес два удара ножом пожилой женщине в грудь и похитил бутылку водки и 200 рублей. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, следствие проводит проверку по факту убийства и устанавливает все обстоятельства происшествия.