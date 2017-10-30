Пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Архангельской области

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Архангельск, 30 октября. Пожилая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Вельском районе Архангельской области на 756-м километре федеральной трассы М8 около шести часов вечера 28 октября.

Водитель автомобиля МАЗ совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходы. Как сообщает «Северная неделя», пожилая женщина, которой было 60 лет, скончалась на месте происшествия. На данный момент, сотрудники ГИБДД и следователь выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что на пожилая женщина пыталась перейти дорогу вне видимости пешеходного перехода, игнорируя правила дорожного движения. Грузовой автомобиль, который ехал, допустил наезд на женщину. Инцидент произошел 19 октября в Архангельске.