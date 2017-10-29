Собаки спасли жильцов горевшего дома в Архангельске

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Архангельск, 29 октября. Несколько пожаров произошло в районе Первых пятилеток в Архангельске 29 октября. В одном из пожаров собаки подняли шум, благодаря которому жильцы проснулись.

Первым загорелся дом на улице Красных Маршалов. Как раз в этом горевшем доме собаки и спасли жильцов. Как стало известно, возгорание произошло в бойлерной, где горел мусор. Сотрудники МЧС, выехав на место происшествия, смогли ликвидировать пожар за считанные минуты. Спустя 53 минуты пожарные отправились тушить другой объект — чердачное помещение в соседнем доме. Однако, это был не последний пожар: третье возгорание произошло в этом же районе на улице Красных Маршалов. Сообщается, что как и во втором пожаре возгорание произошло в чердачном помещении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области, пострадавших на трех пожарах нет. Возгорания произошли в период с 3.26 до 5.07 в одном районе.