В Избранное

Архангельск, 29 октября. Активисты движения «Хрюши против» проверили два архангельских магазина на наличие непригодных к употреблению продуктов.

Как стало известно, активисты проверили два магазина: «Дисма», который расположен на Северодвинской улице, и SPAR, который находится на Новгородском проспекте. В первом магазине было собрано три корзины с просроченными и некачественными продуктами: рыбой, чипсами, сосисками, консервами и другими товарами.

Во втором магазине удалось собрать две тележки с некачественными продуктами, волонтеры нашли рыбу, колбасы, фрукты, сыры, хлеб, которые не соответствуют срокам годности. Сотрудники магазина выбросили данные продукты. Как сообщает «29.ru», активистам удалось собрать за один этот рейд пять тележек с непригодными к употреблению продуктами.