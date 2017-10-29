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Несколько домов в Архангельске остались без воды и электричества
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    Несколько домов в Архангельске остались без воды и электричества

    12:20  29 Октября 2017
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    Несколько домов в Архангельске остались без воды и электричества

    Архангельск, 29 октября. Несколько домов в Архангельске остались без электричества и воды утром в воскресенье, 29 октября.

    Как стало известно без электроснабжения и воды остались дома, расположенные в нескольких районах. Горожане, живущие на следующих улицах, оказались без воды и электричества. Дома расположены на проспектах Обводный канал, Советских космонавтов, Ломоносова, Новгородский проспект, улицах Логинова, Попова, Карла Маркса.

    Как сообщает «Двина сегодня», работы должны будут закончить к вечеру сегодняшнего дня. Водоснабжение планируют восстановить к 18.00 по московскому времени.

    Отметим, что муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» на своем официальном сайте сообщает о том, что отключение будет у должников. Со списком и графиком отключения можно ознакомиться на сайте.

    Автор: Дарья Смолина
    #электричество #архангельск #водоснабжение
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