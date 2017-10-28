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Архангельск, 28 октября. Незаконно построенные гаражи снесут в Архангельске к 25 ноября, так как они представляют опасность, и их постройка была незаконной. В рамках заседания рабочей группы по сносу незаконно установленных объектов было принято решение касательно гаражей, расположенных на улице Вельской.

Администрация разместила объявления на гаражах, где просила самостоятельно и добровольно снести постройки до 27 сентября. Однако жители города ничего не сделали. Тогда власти обратились в УВД, чтобы узнать информацию о владельцах гаражей, однако установить их личности не удалось.

Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, гаражи, установленные у проезжей части, представляют опасность для водителей, которые едут по дороге по улице Вельской, и для тех, кто выезжает на своих машинах из гаражей.