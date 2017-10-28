Цирк в Архангельской области перейдет в собственность региона

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Архангельск, 28 октября. Росгосцирск согласовал на уровне региона предложение о передаче земельного участка и имущественного комплекса в собственность Архангельской области. Как стало известно, в течение этого года власти города совместно с правительством региона работали над тем, чтобы возродить цирк в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, здание цирка и участок под ним принадлежит федеральной структуре, а территория, которая прилегает к зданию, — области. Отмечается, что необходимо получить одобрение федерального Министерства имущества.

На данный момент власти города приступили к подготовке территории, региональное Министерство имущества разрешило проводить некоторые работы. Также власти Архангельска занимаются вопросом о потенциальном инвесторе, который будет строить цирк.