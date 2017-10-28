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Навигация в Архангельске закроется 6 ноября
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    Навигация в Архангельске закроется 6 ноября

    10:29  28 Октября 2017
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    Навигация закроется 6 ноября в Архангельске

    Архангельск, 28 октября. В целях безопасности навигация для маломерных судов в Архангельске закроется 6 ноября. Отмечается, что на территории России, по статистике, по разным причинам на воде погибает около 20 тыс. человек.

    Водные объекты в это период времени становятся опасными для здоровья и жизни человека. «Молодой» лед — тонкий и непрочный, он не может выдержать вес человека, и именно он представляет опасность. Специалисты центра гражданской защиты пояснили, что прочный лед – с синеватым или зеленоватым оттенком. Лед покрывается водой при оттепели или дожде, но затем он вновь замерзает. Лед после такого становится белым или матовый, иногда он может быть с желтым оттенком. Отмечается, что такой лед не прочный.

    Как сообщает «News29.ru», толщина льда должна быть: не менее пяти сантиметров — для одиноких пешеходов, не менее семи — для группы людей, при этом каждый пешеход должен идти на расстоянии пять-шесть сантиметров от другого.

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #навигация
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