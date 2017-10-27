Архангелогородец поджег ограбленную квартиру, чтобы уничтожить улики

В Избранное

Архангельск, 27 октября. Архангелогородец обокрал квартиру, после чего поджег ее и попытался скрыться.

Как сообщает Политэксперт, 39-летний мужчина украл из квартиры, расположенной на Вычегодской улице, строительные инструменты, после чего покинул место преступления, устроив пожар. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу и задержали злоумышленника по горячим следам. В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним об инциденте в Архангельске: мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к потерпевшей и устроил скандал, после чего бывший сожитель 67-летней женщины нанес ей многочисленные удары ножом по голове и рукам.