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Архангелогородец поджег ограбленную квартиру, чтобы уничтожить улики
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    Архангелогородец поджег ограбленную квартиру, чтобы уничтожить улики

    19:17  27 Октября 2017
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    Архангелогородец поджег ограбленную квартиру, чтобы уничтожить улики

    Архангельск, 27 октября. Архангелогородец обокрал квартиру, после чего поджег ее и попытался скрыться.

    Как сообщает Политэксперт, 39-летний мужчина украл из квартиры, расположенной на Вычегодской улице, строительные инструменты, после чего покинул место преступления, устроив пожар. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу и задержали злоумышленника по горячим следам. В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

    Напомним об инциденте в Архангельске: мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к потерпевшей и устроил скандал, после чего бывший сожитель 67-летней женщины нанес ей многочисленные удары ножом по голове и рукам.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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