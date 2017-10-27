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Общество
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Происшествия
Женщина спасла пожилую соседку из горящей квартиры в Архангельске
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    Женщина спасла пожилую соседку из горящей квартиры в Архангельске

    13:46  27 Октября 2017
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    Женщина спасла пожилую соседку из горящей квартиры в Архангельске

    Архангельск, 27 октября. Пожар произошел вчера в жилом многоквартирном доме в Северном округе Архангельска.

    По сообщению регионального МЧС, возгорание в квартире пятиэтажного дома произошло в четверг, 27 октября, в дневное время суток. Пенсионерка включила стиральную машину, произошло короткое замыкание в электросети, и начался пожар. Пенсионерка самостоятельно не смогла выбраться из помещения, так как с трудом ходит. Крики о помощи услышала соседка пожилой женщины, она помогла ей выбраться из горящей квартиры.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в Свердловской области:в доме, где находились 33-летняя женщина и ее двое малолетних детей, пока по неустановленным причинам произошла утечка газа, пострадавшие находятся в больнице.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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