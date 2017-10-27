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Ревнивый пенсионер изрезал ножом бывшую сожительницу в Архангельской области
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    Ревнивый пенсионер изрезал ножом бывшую сожительницу в Архангельской области

    9:51  27 Октября 2017
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    Ревнивый пенсионер изрезал ножом бывшую сожительницу в Архангельской области

    Архангельск, 27 октября. Мужчину подозревают в покушении на убийство пожилой женщины в Архангельской области.

    По информации СУ СК по Архангельской области, инцидент произошел в магазине поселка Приводино. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к потерпевшей и устроил скандал, после чего бывший сожитель 67-летней женщины нанес ей многочисленные удары ножом по голове и рукам. Пенсионерке удалось отбиться от 63-летний мужчины, она выбежала на улицу, прохожие вызвали сотрудников скорой помощи. Пенсионер полностью признал свою вину в заявлении о явке с повинной. СУ СК по Архангельской области сообщает:

    «Он указал, что пришел к бывшей сожительнице, чтобы поговорить. После того, как она ему сказала, что у нее появился другой мужчина, он разозлился и ударил ее ножом».

    В настоящий момент женщина находится в больнице, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело проверяется информация о том, угрожал ли он бывшей сожительнице убийством.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нож #архангельск
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