Женщину за избиение дочери приговорили к трем годам условно в Архангельске

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Архангельск, 26 октября. Женщину за издевательство над своей десятилетней дочерью и ее регулярное избиение приговорили к трем годам лишения свободы условно в Архангельске.

Следствие установило, что женщина в период с 1 марта 2016 года до 17 февраля 2017 оставляла свою десятилетнюю дочь без присмотра. Кроме этого, она употребляла алкогольные напитки в присутствии дочери и избивала ребенка за невыполненное домашнее задание.

В настоящее время девочка находится в учреждение социальной защиты, а 36-летняя безработная жительница Плесецкого района приговорена Архангельским судом к условному лишению свободы сроком на три года.