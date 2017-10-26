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Женщину за избиение дочери приговорили к трем годам условно в Архангельске
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    Женщину за избиение дочери приговорили к трем годам условно в Архангельске

    18:25  26 Октября 2017  /обновлено: 18:26  26 Октября 2017
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    Женщину за избиение дочери приговорили к трем годам условно в Архангельске

    Архангельск, 26 октября. Женщину за издевательство над своей десятилетней дочерью и ее регулярное избиение приговорили к трем годам лишения свободы условно в Архангельске.

    Следствие установило, что женщина в период с 1 марта 2016 года до 17 февраля 2017 оставляла свою десятилетнюю дочь без присмотра. Кроме этого, она употребляла алкогольные напитки в присутствии дочери и избивала ребенка за невыполненное домашнее задание.

    В настоящее время девочка находится в учреждение социальной защиты, а 36-летняя безработная жительница Плесецкого района приговорена Архангельским судом к условному лишению свободы сроком на три года.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #архангельск
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